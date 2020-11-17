عارضة روسية تقاضي دار أزياء "رالف لورين" لاستخدام صورها

رفعت عارضة الأزياء الروسية أناستاسيا خوزيسوفا دعوى قضائية ضد دار أزياء "رالف لورين" وشبكة قنوات "HBO"، مطالبة بدفع 20 مليون دولار مقابل الاستخدام غير المصرح به لصورها.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، تم رفع الدعوى، أمس الاثنين، في محكمة ولاية نيويورك العليا.

View this post on Instagram A post shared by Anastassia Khozissova (@anastassiakhozissova)

وأوضحت خوزيسوفا أنه في عام 2004، طلبت منها شركة رالف لورين أن تصبح "الوجه الإعلامي" لعدد من مجموعات الأزياء.

وفي عام 2014، كشفت خوزيسوفا عن "مخطط احتيالي" داخل دار الأزياء، لذا تم طردها من الشركة. وبحسب بيان الادعاء، عانت خوزيسوفا بسبب ذلك من اكتئاب شديد والأرق ومشاكل في النوم.

ومع ذلك، تواصل "رالف لورين" استخدام صور عارضة الأزياء، كما ظهرت صورها في فيلم وثائقي بعنوان "The Same Ralph" على شبكة HBO.