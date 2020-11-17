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    استطلاع يظهر أن روسيا تحظى بثقة كبيرة كمنتج للقاحات في الإمارات والسعودية ودول أخرى

    © REUTERS / Dado Ruvic
    روسيا
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    أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (الصندوق السيادي لروسيا الاتحادية) نتائج استبيان أكثر من 12000 مستطلع في 11 دولة حول العالم بشأن موقفهم تجاه التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا ومعاييرهم عند اختيار اللقاح.

    وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 73% من المستطلعة آراؤهم مستعدون للتطعيم ضد فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه، إن عدد الأشخاص الراغبين بالتطعيم أكبر من هذا الرقم في أوساط المطلعين على لقاح "سبوتنيك V" الروسي ويشكل 4 من كل 5 مستطلعين.

    إن ارتفاع نسبة المشاركين في الاستطلاع، الذين يرغبون في التطعيم وذلك ضمن أوساط المطلعين على اللقاح الروسي، يظهر الثقة الكبيرة بروسيا كمنتج عالمي للقاحات.

    وتتمتع منصة نواقل الفيروسات الغدية للإنسان التي يستند إليها لقاح "سبوتنيك V" بثقة أعلى بنحو تسع مرات مقارنة بالمنصات القائمة على الفيروسات الغدية غير البشرية.

    أجري الاستطلاع من قبل شركة YouGov البريطانية الرائدة في مجال أبحاث الأسواق وتحليل البيانات في الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وشارك في الاستطلاع أشخاص يقيمون في البرازيل وفيتنام ومصر والهند وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك ونيجيريا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والفلبين.

    اللقاح الروسي سبوتنيك V ضد فيروس كورونا، روسيا
    © Sputnik . Vladimir Pesniya
    %92... نتائج تحاليل بيانات المرحلة الثالثة تظهر فعالية لقاح "سبوتنيك-V"
     وتضم هذه الدول أكثر من 2.5 مليار شخص أي ما يزيد عن 30% من سكان العالم. وشكل الاستطلاع أحد أكبر الاستبيانات حول هذا الموضوع وأول دراسة عالمية بمشاركة دول في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وتم إجراء الاستطلاع قبل الإعلان عن أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" التي بلغت 92% وفق النتائج المرحلية الأولى لتحليل البيانات.  

    نتائج الاستطلاع في دولة الإمارات العربية المتحدة:

    .لدى غالبية المشاركين في الدراسة موقف إيجابي تجاه التطعيم ضد فيروس كورونا (67% من المستطلعين). إن نسبة المستعدين للحصول على التطعيم أكبر من ذلك في أوساط المطلعين على لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وتشكل أكثر من 75% من المستطلعين.

    ·نحو نصف المشاركين في الاستطلاع (44%) لديهم دراية بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

    · لوحظت ثقة كبيرة تجاه اللقاح القائم على الفيروسات الغدية للإنسان (وهي منصة لقاح "سبوتنيكV") في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويفضل هذه المنصة 9 من كل 10 مستطلعين اتخذوا قراراً بشأن اختيار اللقاح، مقارنة بالمنصات القائمة على فيروسات غدية غير بشرية.

    · تحتل روسيا المركز الأول بين الدول الأجنبية المنتجة للقاحات (باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة) التي أشار إليها المستطلعون في المرتبة الأولى من حيث تمتعها بأعلى درجة من الثقة. وبوجه عام، فقد ذكر 4 من كل 10 مستطلعين أن روسيا من بين الدول، التي تتمتع بأكبر درجة من الثقة (ذكر كل مستطلع 3 دول).

    مصر

    الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال لقائه بأعضاء مجلس الشيوخ، موسكو 23 سبتمبر 2020
    © Sputnik . Mikhail Metsel
    بوتين: جميع اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا فعالة
    أظهرت النتائج أن غالبية المستطلعين في مصر يرغبون في تلقي لقاح ضد فيروس كورونا وأن روسيا تحظى بثقة كبيرة كمنتج للقاحات.

    لدى غالبية المشاركين في الدراسة موقف إيجابي تجاه التطعيم ضد فيروس كورونا (68% من المستطلعين).

    · لوحظت ثقة كبيرة تجاه اللقاح القائم على الفيروسات الغدية للإنسان (وهي منصة لقاح "سبوتنيك V") في مصر، ويفضل هذه المنصة 8 من كل 10 مستطلعين اتخذوا قراراً بشأن اختيار اللقاح، مقارنة بالمنصات القائمة على فيروسات غدية غير بشرية.

    · تصنف روسيا ضمن الدولتين اللتين تتمتعان بأكبر درجة من الثقة بين منتجي اللقاحات (وذلك ضمن الدول التي حددها المستطلعون في المرتبة الأولى من حيث تمتعها بأكبر درجة من الثقة وكذلك من حيث إجمالي المرات التي ذكرت فيها).

    · أكثر من 30% من المستطلعين لديهم دراية بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

    نتائج الاستطلاع في المملكة العربية السعودية:

    .أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم في المملكة العربية السعودية يرغبون بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا وأن روسيا تحظى بثقة كبيرة كمنتج للقاحات.

    ·لدى أكثر من نصف المشاركين في الدراسة موقف إيجابي تجاه التطعيم ضد فيروس كورونا (55% من المستطلعين).

    .نسبة المستعدين للتطعيم أعلى من ذلك في أوساط المطلعين على لقاح "سبوتنيك V" الروسي وتشكل أكثر من 65% من المستطلعين.

    ·لوحظت ثقة كبيرة تجاه اللقاح القائم على الفيروسات الغدية للإنسان (وهي منصة لقاح "سبوتنيك V") في المملكة العربية السعودية، ويفضل هذه المنصة 8 من كل 10 مستطلعين اتخذوا قراراً بشأن اختيار اللقاح، مقارنة بالمنصات القائمة على فيروسات غدية غير بشرية.

    · تحظى روسيا كمنتج للقاحات بأكبر درجة من الثقة: جاءت روسيا في المركز الأول بين الدول المنتجة للقاحات، والتي ذكرها المستطلعون في المرتبة الأولى من حيث تمتعها بأكبر درجة من الثقة، بحصولها على 15% من الأصوات..,من حيث إجمالي عدد المرات التي ذكرت فيها ضمن الدول التي تتمتع بأعلى درجة من الثقة (حدد كل مستطلع 3 دول)، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين الصدارة بحصولها على نسبة 34% و28% و22% من إجمالي أصوات المستطلعين على التوالي.

    · واحد من كل ثلاثة مستطلعين لديه دراية بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

    نحو نصف المستطلعين في 11 دولة لديهم دراية بلقاح "سبوتنيك V"

    اللقاح الروسي سبوتنيك V ضد فيروس كورونا، روسيا
    © Sputnik . Vladimir Pesniya
    إطلاق حملة دولية لدعم اللقاح الروسي "سبوتنيك – V"
    ·لدى الغالبية العظمى من المشاركين في الدراسة موقف إيجابي تجاه التطعيم ضد فيروس كورونا (73% من المستطلعين).

    .نسبة المستعدين للتطعيم أعلى من ذلك في أوساط المطلعين على لقاح "سبوتنيك V" الروسي وتشكل أكثر من 80% من المستطلعين.

    يذكر أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أسس في عام 2011 من أجل الاستثمار المشترك مع أبرز المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الأجانب في أسهم الشركات في روسيا في المقام الأول.

    يقوم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بدور المحفز للاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الروسي. ويمتلك الصندوق في الوقت الراهن تجربة ناجحة في الاشتراك مع الشركاء الأجانب في تنفيذ أكثر من 80 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد عن 1.9 تريليون روبل وتغطي 95% من أقاليم روسيا الاتحادية. ويعمل أكثر من 800 ألف شخص ضمن شركات المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتبلغ إيراداتها السنوية ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة شراكات استراتيجية مشتركة مع أبرز المستثمرين المشاركين من 18 دولة بقيمة إجمالية تزيد عن 40 مليار دولار.

    انظر أيضا:

    إطلاق حملة دولية لدعم اللقاح الروسي "سبوتنيك – V"
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    الكلمات الدلالية:
    الثقة, روسيا, لقاح, استطلاع, الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة
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