الثلج يجري امتحانا للسيارات: "هامفي" لا تستطيع السير

يلبي الجيش الروسي احتياجاته من السيارات باقتناء السيارات الروسية الصنع. وبحثت روسيا قبل أعوام اقتراحات تدعو إلى استيراد سيارات عسكرية مثل سيارة "افيكو" الإيطالية من الخارج.

واختبرت روسيا في هذا السياق سيارات روسية وأجنبية لتختار ما يناسب جيشها. وهدف أحد الاختبارات إلى التأكد من مدى جاهزية سيارات مثل سيارتي "أورال" و"تيغر" الروسيتين و"افيكو" الإيطالية و"هامفي" الأمريكية، للسير على الأرض المغطاة بالثلج.

وأظهر الاختبار تقدم سيارة "تيغر" على غيرها من السيارات التي خضعت لاختبار القدرة على اجتياز الأراضي المغطاة بالثلج.

وسارت سيارة "تيغر" على الثلج بسرعة تقارب 30 كم في الساعة، وحلت سيارة "أورال"، وهي سيارة شحن، في المرتبة الثانية، سائرة بسرعة تقارب 15 كم في الساعة بينما واجهت "افيكو" و"هامفي" صعوبات ظهرت في الفيديو الذي نشره أحد المواقع الإخبارية الروسية، حيث توقفت سيارة "افيكو" عن السير بعد أن قطعت مسافة محدودة بصعوبة بينما تعثرت سيارة "هامفي" على الفور.