دول بريكس تتبنى استراتيجيات أعدتها موسكو لمكافحة الإرهاب

وافق قادة دول البريكس في نهاية القمة الثانية عشرة التي عقدت بصيغة "الفيديو كونفرس" على استراتيجيات أعدتها روسيا، حول مكافحة الإرهاب وتنمية الاقتصاد.

وقال بوتين خلال القمة: "نعتزم الموافقة على إعلان موسكو الذي تم إعداده للقمة اليوم، والذي يعكس التقييمات العامة للوضع في العالم، وتم تحديد الاتجاهات الواعدة والمبادئ التوجيهية الطويلة الأجل لتعاوننا داخل المنظمة".

بالإضافة إلى ذلك، طُلب من قادة دول البريكس اعتماد استراتيجية مكافحة الإرهاب والاستراتيجية المحدثة للشراكة الاقتصادية للاتحاد حتى عام 2025.

وقال بوتين: "إذا لم يكن لدى أي منكم أي اعتراض، أقترح النظر في الوثائق المذكورة".

في وقت سابق، دعت دول منظمة شنغهاي للتعاون إلى تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب على أساس الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة.