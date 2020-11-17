بوتين: وفقا للقانون الدولي إقليم قره باغ كان جزءا لا يتجزأ من أذربيجان

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للقانون الدولي فإن إقليم قره باغ كان جزءا لا يتجزأ من أذربيجان، مشيرا إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تستطع التدخل لهذا السبب.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، في مقابلة على قناة "روسيا 24": "أرمينيا لم تعترف باستقلال وسيادة قره باغ. هذا يعني من وجهة نظر القانون الدولي، أن إقليم قره باغ وكل المناطق التابعة له تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأراضي الأذربيجانية. اتفاقية معاهدة الأمن الجماعي تنص على المساعدة المتبادلة في حالة وقوع عدوان على أراضي دولة عضو في هذه المعاهدة، لم يعتد أحد على أراضي الجمهورية الأرمينية".

وأضاف بوتين: "لم يعطنا هذا أي حق للمشاركة المباشرة في العمليات العسكرية".

هذا ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.