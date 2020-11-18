المجلس الفيدرالي يوافق على استخدام القوات المسلحة الروسية في مهمة لحفظ السلام في قره باغ

وافق المجلس الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، في اجتماع، على استخدام القوات المسلحة الروسية في مهمة حفظ سلام في ناغورنو قره باغ.

وطلب الرئيس الروسي منه الموافقة على ذلك.

وفقًا للدستور، فإن اختصاص المجلس الفيدرالي يشمل حل مسألة إمكانية استخدام القوات المسلحة للاتحاد الروسي خارج أراضي الاتحاد الروسي.

وقال أندريه كليشاس، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي بشأن التشريع الدستوري وبناء الدولة، إنه كان بإمكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لا يطلب موافقة المجلس الفيدرالي على إرسال قوات حفظ سلام روسية إلى منطقة الصراع في ناغورني قره باغ في 10 نوفمبر، لأن أذربيجان أسقطت مروحية عسكرية روسية.

هذا ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.