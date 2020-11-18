مجلس الأمن الروسي: اعتقال أكثر من 40 إرهابيا في رابطة الدول المستقلة

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، اعتقال أكثر من 40 إرهابيًا في بلدان رابطة الدول المستقلة خلال عام 2020.

وقال باتروشيف في اجتماع لأمناء المجالس الأمنية لبلدان رابطة الدول المستقلة: "من خلال الجهود المشتركة في عام 2020، فإن شركاءنا اعتقلوا أكثر من 40 عضوا متواطئا في المنظمات الإرهابية الدولية".

وأضاف باتروشيف: "تم القبض على أكثر من 40 عضوا ومتواطئا في المنظمات الإرهابية الدولية بناء على معلومات ومواد قدمها الجانب الروسي للشركاء الأجانب، حيث بناءً على هذه المعلومات تم منع أكثر من 950 أجنبيًا متورطين في أنشطة إرهابية من دخول بلادنا".

وفي وقت سابق، صرح باتروشيف بأنه تم إحباط 5 هجمات إرهابية، جرى التحضر لـ3 منها في أماكن تجمع جماهيري في وسط روسيا خلال عام.

ووفقا لباتروشيف، فقد تم خلال النصف الأول من عام 2020، اكتشاف ما يزيد عن 16 ألف حالة تخص انتهاك القانون فيما يتعلق بحماية أماكن التجمع الجماهيري من العمليات الإرهابية وتم تقديم نحو 6 آلاف شخص للعدالة.