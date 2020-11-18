الكرملين يعلق على انتشار فيروس كورونا بين أعضاء الدوما الروسي

وقال بيسكوف اليوم الأربعاء: "إن طبيعة عمل النواب تتضمن العديد من اللقاءات والاتصالات، وبالتالي، بالطبع، على الرغم من حقيقة أنه يمكن اتخاذ جميع التدابير اللازمة، فإن خطر الإصابة بالعدوى مرتفع​​".

وفي نهاية شهر أيلول / سبتمبر ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب (الدوما) الروسي الذين نقلوا إلى مستشفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إلى 18، حسبما أورد رئيس المجلس، فياتشيسلاف فولودين.

وطالب فولودين النواب باتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة في ظل تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن جزءا من أجهزة مجلس الدوما سيتم تحويلها إلى دوام عن بعد، إلى جانب تقليص عدد زوار المجلس.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 20985 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 4174 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1991998 إصابة.

وأشار المقر إلى تسجيل 456 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات 34387 شخصا.