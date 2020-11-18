الخارجية الروسية تهنئ سلطنة عمان بمناسبة الذكرى الخمسين لعيدها الوطني

هنأت وزارة الخارجية الروسية سلطنة عمان بمناسبة الذكرى الخمسين لعيدها الوطني، الذي تحتفل به السلطنة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

ونشرت الخارجية الروسية تغريدة على صفحتها الرسمية على "تويتر" جاء فيها: "18 نوفمبر تحتفل سلطنة عمان بالذكرى الخمسين لليوم الوطني! نهنئ شعب عمان ونتمنى لكم السلام والعافية والازدهار!".

— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) November 18, 2020

وبمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني، أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، عفواً سامياً عن مجموعة من نزلاء السجن المُدانين في قضايا مختلفة، بلغ عددهم 390 نزيلاً، منهم 150 أجنبياً، وذلك مراعاةً لأسر هؤلاء النزلاء.

واحتفال هذا العام باليوم الوطني العماني الـ50 يعد الأول للسلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتوفي السلطان قابوس في العاشر من يناير 2020، ليخلفه ابن عمه هيثم بن طارق، والذي ينتمي كسابقه إلى عائلة آل سعيد التي تحكم البلاد منذ سنة 1741.