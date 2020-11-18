بالفيديو... تخلو من العدادات المألوفة: طائرة روسية جديدة تحصل على كابينة مميزة

صنع مصنع "أفياستار" الواقع في مدينة أوليانوفسك الروسية، طائرة جديدة من طراز "إيل-76إم دي90أ"، وبدأ يختبرها توطئة لتسليمها إلى القوات المسلحة الروسية.

والطائرة الأولى من طراز "إيل-76إم دي90أ"، وهي طائرة جديدة مخصصة لأغراض النقل من عائلة طائرات "إيليوشين". وتشبه هذه الطائرة شقيقتها الأكبر "إيل-76" في المظهر الخارجي، ولكنها تحتوي على معدات جديدة تميزها عن طائرة "إيل-76" الأسطورية. وفق موقع "Tvzvezda".

وقال الطيار نيكولاي كويموف الذي جرب الطائرة الجديدة في الجو، على شبكة تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" إن:

"المستجدات تشمل محرك "بي إس-90أ" الذي يعطي الطائرة دفعا أكبر ويجعلها أقل ضجيجا لأنه يصدر صوتا خافتا".

وأضاف مدرب طائرات "إيليوشين" أن طائرة "إيل-76إم دي90أ" يمكنها أن تهبط في أي مطار في أوروبا وأمريكا ومناطق العالم الأخرى. من جانبه لفت مصمم الطائرات أندريه يوراسوف إلى أن طائرة "إيل-76إم دي90أ" طائرة جديدة تماما ولهذا تم تزويدها بمنظومة أجهزة القياس لجمع المعلومات عن عمل معداتها.

ومن أهم مميزات الطائرة الجديدة الكابينة "الزجاجية" وهي كابينة طاقم الطائرة التي تخلو من العدادات المألوفة، حيث حلت محلها ست شاشات إلكترونية التي يظهر فيها ما يحتاجه الطيار من معلومات. ويبلغ عرض وارتفاع الكابينة 3.45 متر و3.4 متر على التوالي.

وتقدر طائرة "إيل-76إم دي90أ" على حمل ما يزن 60 طنا إلى مسافة 4000 كيلومتر.