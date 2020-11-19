المواقع الالكترونية الأجنبية في روسيا ستتعرض للعقوبات بسبب الرقابة

أعلن مصدر روسي مسؤول، صباح اليوم الخميس، بأن مشروع قانون حول العقوبات الجوابية على الرقابة إزاء وسائل الإعلام الروسية، سيعرض المنصات الالكترونية الأجنبية للعقوبات بسبب الحد من الوصول إلى المعلومات بسبب الانتماء العرقي أو الوطني أو السياسي.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "هناك عدة مبادئ مكتوبة في القانون. أولاً – الحجب. مثلاً عندما يتم حجب حسابات التلفزيون الروسي على مواقع التواصل الاجتماعي أو حذف عرض فيلم مصور من قبل التلفزيون الروسي من العرض".

وأضاف المصدر قائلا: "المبدأ الثاني هو عندما يتم تقييد الوصول إلى المعلومات تسيئ للانتماء العرقي، الوطني أو السياسي".

وكان مجلس الدوما قد أقر سابقا مشروع قانون بشأن رقابة وسائل الإعلام الروسية والأجنبية التي ستفرض عليها العقوبات في حال عدم امتثالها للقوانين الروسية.