حقوق المستهلك الروسية: الحالات الحادة لـ "كوفيد-19" أكثر شيوعا بين المدخنين

أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا (روسبوتريبنادزور) ، اليوم الخميس، أن مرض فيروس كورونا المستجد لدى المدخنين يجري بشكله الحاد في أكثر الأحيان.

وقال ممثل المكتب الصحفي للهيئة، في تصريح لوكالة سبوتنيك: "بحسب البيانات الواردة، لدى المدخنين يجري "كوفيد-19" بشكله الحاد في أكثر الأحيان. التدخين يضعف وظائف الرئتين، وتُصعب على جسم المدخن مواجهة الأمراض الرئوية التي يسببها فيروس كورونا المستجد".

وأضافت الهيئة أن تعاطي التبغ يزيد من احتمال الإصابة بالفيروس عبر الفم خلال التدخين.

ومن الجدير بالذكر أنه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي). وجد الخبراء أن فيروس "كورونا" المستجد، أصبح العامل المسبب للمرض، عقب ذلك جرى تسمية العدوى رسمياً باسم "كوفيد-19". أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وباء فيروس "كورونا" في الـ11 من آذار/مارس.