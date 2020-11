"سبوتنيك" تطلق مشروعا يحاكي محاكمات "نورمبرغ" التاريخية

وأطلق على المشروع اسم " نورمبرغ بداية العالم"، وذلك تخليدا للذكرى الخامسة والسبعين للمحاكمة الرئيسية في القرن العشرين، حيث سيقدم المشروع مواد وتفاصيل يومية عن هذه المحكمة التي انعقدت من 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1945 إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول 1946.

وسيتم نشر قصص وتفاصيل المشروع باللغتين الروسية والألمانية والفرنسية والإنجليزية وبدعم من هيئة تحرير وكالة الأنباء الدولية وراديو "سبوتنيك" (http://sputniknews.com) في الخارج.

لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية محاكمات نورمبرغ - فقد كان أول من اعترف بالعدوان في التاريخ باعتباره أخطر الجرائم الجنائية وأعلن عن جرائم النازيين ضد السلام والإنسانية. قبل 75 عامًا، تم إرساء أسس النظام العالمي الحديث، حيث أصبح مفهوم "السلام" حجر الزاوية. الآن، عندما تهتز العديد من البلدان والقارات بسبب الصراعات السياسية والعسكرية، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى تذكر ذلك.

يقول المدير العام لمجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية الدولية، دميتري كيسيليوف: "إن هذا المشروع التاريخي الجديد هو بداية لخطوة مهمة في العالم وليست نصبا تذكاريا أو متحفا آخر يحتفظ بذكرى حدث عظيم، هذه الخطوة تجسد الحوار الحي مع الجمهور بلغة وسائل الإعلام الجديدة، وبالتالي هي فرصة بمساعدة تقنيات المعلومات الحديثة، لفهم الحقيقة التاريخية للعملية وفهمها والشعور بها يومًا بعد يوم، من نوفمبر 1945 إلى أكتوبر 1946".