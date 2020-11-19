وصول طائرة روسية تحمل لقاح "سبوتنيك V" إلى أول دولة أوروبية... فيديو

وحطت طائرة روسية مجهزة بشكل خاص، اليوم الخميس، تحمل على متنها عينات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي في مطار بودابست.

قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيجارتو، إن بلاده تلقت العينات الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وبذلك، تصبح هنغاريا أول دولة في أوروبا تحصل على لقاح "سبوتنيك V" من روسيا.

ونشر وزير الخارجية الهنغاري على صفحته الرسمية في "فيسبوك" فيديو مصورا يظهر لحظات وصول الطائرة الروسية إلى مطار بودابست.

وتظهر في الفيديو التجهيزات الخاصة التي تم وضع العينات فيها، لمنع حدوث أي تلف بسبب عملية الشحن والنقل أو العوامل الجوية.

وكان قد عقد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، ووزير الخارجية الهنغاري، اجتماعات مطولة حول اللقاح الروسي.

ومن المعروف حاليا أن روسيا تناقش إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في هنغاريا بهدف الحد من انتشار فيروس كورنا المستجد في العالم.