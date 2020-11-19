لافروف ونظيره الأرميني يبحثان هاتفيا تنفيذ الاتفاق الثلاثي حول قره باغ

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني، تنفيذ الاتفاق المبرم بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان في التاسع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري حول قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "هنأ وزير الخارجية الروسي نظيره الأرميني على تعيينه (وزيرا للخارجية). وبحث الوزيران وضع وآفاق التعاون بين روسيا وأرمينيا، وكذلك جدول الاتصالات المقبلة. كما جرى تبادل وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية بأن "الوزيرين اتفقا على جدول زمني لمزيد من الاتصالات الروسية الأرمينية".

اتفاق وقف إطلاق النار

هذا ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.