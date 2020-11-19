لافروف ونظيره الفرنسي يبحثان تنفيذ الإعلان الثلاثي حول قره باغ

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، الوضع حول إقليم قره باغ، حيث أكد الوزيران أهمية تنفيذ الإعلان الثلاثي الصادر في التاسع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "بحث وزيرا الخارجية وضع التسوية في إقليم قره باغ بعد جهود الوساطة الروسية الهادفة إلى الوقف الشامل لإطلاق النار وجميع العمليات العسكرية في منطقة النزاع".

وأضاف البيان: "تم تأكيد أهمية ضمان تنفيذ بنود الإعلان الثلاثي الروسي الأرميني الأذربيجاني، الصادر في التاسع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، واتفق الوزيران على أن الأولويات الرئيسية في الوقت الحاضر هي قضايا العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، وفتح جميع الاتصالات الاقتصادية والنقل في المنطقة، وتوفير المساعدات الإنسانية وترميم البنية التحتية المدنية".

هذا ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.