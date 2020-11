لافروف ونظيره الفرنسي يبحثان تنفيذ الإعلان الثلاثي حول قره باغ

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "بحث وزيرا الخارجية وضع التسوية في إقليم قره باغ بعد جهود الوساطة الروسية الهادفة إلى الوقف الشامل لإطلاق النار وجميع العمليات العسكرية في منطقة النزاع".

