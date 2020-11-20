أكثر من نصف الروس يثقون بالرئيس بوتين

أظهر استطلاع للرأي العام الروسي أجرته مؤسسة "دراسة الرأي العام" أن أكثر من نصف المواطنين الروس يثقون بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

موسكو-سبوتنيك. ووفقا للاستطلاع فإن 59 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع، أعربوا عن ثقتهم بالرئيس بوتين، بينما نسبة 28 في المئة قالوا، إنهم "على الأغلب لا يثقون" بالرئيس بوتين. وامتنع 13 في المئة عن الإجابة.

ووفقا لـ 62 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، فإن أداء بوتين جيد في منصبه. أما 23 في المئة تمسكوا برأي معاكس، وذكر 15 في المئة أنه يصعب عليهم الإجابة.

وتم إجراء هذا الاستطلاع في عموم روسيا عبر الهاتف في الفترة من 13 إلى 15 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، حيث شمل 4 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 وما فوق، وذلك عبر انتقاء عينات عشوائية من أرقام الهواتف المحمولة والأرضية.

ولا يتجاوز الخطأ الإحصائي نسبة 1.9 في المئة.