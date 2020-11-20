الكرملين: بوتين سيركز خلال قمة "العشرين" على مكافحة كورونا وتخفيف عواقبه الاقتصادية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن القضايا الأكثر أهمية للمناقشة في قمة "مجموعة العشرين" بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستكون مكافحة فيروس كورونا وتقليل عواقب الجائحة على الاقتصاد.

موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف: "هذا العام هناك موضوع واحد ومهم للجميع والجميع متفق على هذا وهو موضوع مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وتقليل عواقب الجائحة على المجال الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم".

وأضاف بيسكوف إنه لم يتم التخطيط لعقد اجتماعات ثنائية منفصلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار قمة "مجموعة العشرين" مع قادة الاجتماع، بما في ذلك قيادة المملكة العربية السعودية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الزعيم الروسي يخطط لعقد اجتماعات ثنائية، بما في ذلك مع ترامب وقيادة المملكة العربية السعودية: "لا".

يذكر أن قمة مجموعة "العشرين الكبار" ستعقد في الفترة من 21 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في صيغة مؤتمر عبر الفيديو، ومن المفترض أن تخرج المجموعة باعتماد إعلان ختامي، سيضم القرارات الرئيسية التي ستنبثق عن القمة.