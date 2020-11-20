كوريا الجنوبية تقرر التعاون مع روسيا في مجال الطاقة الهيدروجينية

قال الدبلوماسي بوزارة الخارجية الروسية نيكولاي كورتشونوف، والمسؤول في مجلس القطب الشمالي، إن كوريا الجنوبية تنشئ صندوقا للعمل مع روسيا في مجال طاقة الهيدروجين.

وقال كورتشونوف في مؤتمر صحفي في وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا": "بالأمس أجريت مشاورات مع مدير إدارة وزارة خارجية جمهورية كوريا الجنوبية، علمت أن الحكومة الكورية قررت تشكيل صندوق خاص للتعاون مع روسيا في مجال الطاقة الهيدروجينية ".

يشار إلى أن شركة "روس آتوم أوفرسيز" الروسية وقعت، العام الماضي، اتفاقية تعاون في مجال التنمية المشتركة خلال عامي 2020-2021 في طوكيو، مع وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.

وكانت دراسة الجدوى لمشروع رائد في تصدير الهيدروجين من روسيا إلى اليابان، حيث يبحث مشروع التصدير التجريبي إمكانية إنتاج الهيدروجين للسوق الياباني عن طريق التحليل الكهربائي.

يشار إلى أن الوقود الهيدروجيني ناقلا مثاليا للطاقة، ما يعني أنه يمكن استخدامه بسهولة وسيطًا لتخزين الطاقة ونقلها، لذلك تسعى العديد من الحكومات والشركات إلى تعميم استخدامه، وقودا نظيفا اقتصاديا آمنا.

ويعول على استخدام غاز الهيدروجين كوقود نظيف، إذ إن احتراقه ينتج عنه بخار الماء، لذا فهو غير ملوِّث للبيئة على الإطلاق. بجانب أنه أكثر كفاءة، إذ إن الطاقة التي ينتجها كيلوغرام واحد من الوقود الهيدروجيني النظيف، تساوي الطاقة الناتجة عن 2.8 كيلوغرام من وقود الجازولين الأحفوري، الملوث للبيئة.