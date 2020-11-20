الصحة الروسية: المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح ضد كورونا "سبوتنيك V" تظهر فعاليته العالية

أعلنت إيلينا بايبارينا، مديرة قسم الرعاية الطبية للأطفال والتوليد في وزارة الصحة الروسية، أن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك V" تظهر أن فعاليته عالية للغاية.

وقالت بايبارينا في اجتماع بأن "المرحلة الثالثة الجارية حاليا تظهر أن الكفاءة عالية جدا وعالية للغاية".

وتحسين سياسة الدولة في مجال التحصين ضد الأمراض المعدية.

في أغسطس، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كورونا"، طوره مركز أبحاث غامالي، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V".