بوتين يأمر نائب رئيس الحكومة بمناقشة توفير التدفئة لسكان قره باغ

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات لنائب رئيس الحكومة، ألكسندر نوفاك، للتباحث مع الجانب الأرميني في قضايا توفير الدفء لسكان قره باغ.

وقال بوتين في اجتماع حول بعثة حفظ السلام الروسية في قره باغ، مخاطبا نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي "ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن الشتاء قادم، هذه منطقة جبلية، وباردة هناك، البرد قريب بالفعل. لذلك يجب التواصل مع الجانب الأرميني لحل هذا الأمر".

وأضاف بوتين "اهتموا بهذه الأمور. أطلب منكم الانتباه إلى هذا".

يذكر أن كلا من أذربيجان وأرمينيا وقعتا مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على اتفاق بوساطة موسكو، ينهي الصراع المسلح الدائر حول إقليم قره باغ عقب أكثر من ستة أسابيع من تجدد الاشتباكات، ومن شروط الاتفاق أن تنشر روسيا قوات لحفظ السلام في الإقليم المتنازع عليه.