بوتين عن العلاقات مع الولايات المتحدة: العلاقات الفاسدة لا يمكن إفسادها

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن العلاقات الروسية الأمريكية، قائلا: ليس من الممكن إفساد علاقات فاسدة.

موسكو - سبوتنيك. قال بوتين لقناة "روسيا 1" في إجابة عما إذا كانت روسيا ستفسد العلاقات مع الولايات المتحدة: "العلاقات الفاسدة لا يمكن إفسادها".

الجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر الآن بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية قبل حوالي 3 عقود.