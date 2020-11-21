وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان يصلان إلى أرمينيا

وصل وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان، سيرغي لافروف و سيرغي شويغو، اليوم السبت، إلى أرمينيا، في وقت تسعى موسكو للحفاظ على وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه أرمينيا مع أذربيجان برعايتها.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية :"التقى شويغو برئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس وزارة دفاع الجمهورية فاغارشاك هاروتيونيان".

وناقش شويغو، مع باشينيان ووزير الدفاع الأرميني فاغارشاك أراتيونيان قضايا تتعلق بعملية حفظ السلام في منطقة النزاع في قره باغ، ونشر وحدات حفظ السلام الروسية ومراكز المراقبة، وتنظيم مراقبة وقف الأعمال القتالية، والقضايا الإنسانية.

وقال شويغو :"تم إنشاء 23 مركزًا للمراقبة. نشرنا قوات روسية لحفظ السلام لتأمين الطريق إلى ستيباناكيرت، وضمان عودة اللاجئين. إن المهمة الرئيسية هي منع إراقة الدماء. هذه هي المهمة التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ومن جانبه أعرب باشينيان عن أمله في تعزيز العلاقات بين أرمينيا وروسيا في مجال الدفاع.

وقال باشينيان :"أريد أن أشير إلى أنه خلال الحرب شعرنا دائمًا بالدعم الروسي. أود أن أشكركم على هذا. بالطبع، كانت هناك فترة صعبة قبل الحرب، ولكن ونأمل أن نتمكن خلال هذه الفترة من تعميق تعاوننا، بما في ذلك في مجال الأمن، وفي مجال التعاون العسكري التقني".