روسيا تسلم عينات من لقاح "سبوتنيك – V" لأرمينيا

سلم وزير الصحة الروسية، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، نظيره الأرميني أرسين توروسيان عينات من لقاح "سبوتنيك – V".

ونقل المكتب الصحفي لوزارة الصحة الروسية عن موراشكو قوله: "أحضرنا اليوم عينات من اللقاح الروسي ونود تسليمها إلى وزير الصحة الأرميني".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إنه تم تسلم عينة من لقاح فيروس كورونا الروسي إلى المجر لإجراء البحوث.

وفي 10 تشرين الثاني / نوفمبر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة للتعاون بشأن لقاحات فيروس كورونا ووافقت على العمل مع جميع دول العالم.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك - V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.