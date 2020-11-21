روسية تحطم الرقم القياسي في بطولة أوروبا للتسلق السريع

سجلت الرياضية الروسية يوليا كابلينا، اليوم السبت، رقما قياسيا عالميا جديدا في بطولة أوروبا للسيدات في التسلق.

وبدأت المنافسة بتأهل السيدات في مسابقة السرعة اليوم السبت واستطاعت كابلينا تسلق المسار العمودي البالغ طوله 15 مترًا في 6.964 ثانية لتخطم بذلك الرقم القياسي الذي سجله الإندونيسي سوسانتي راهاي بتسلقه المسار العمودي خلال 6.995 ثانية.

الجدير بالذكر أن هذا هو الرقم القياسي العالمي العاشر لكابلينا، بعد تسجيلها تسع أرقام قياسية في الفترة من عام 2013 وحتى 2017.

وانطلق الدور النهائي للتسلق السريع اليوم السبت ويستمرحتى يوم 28 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.