كيف يقضي جنود قاعدة حميميم العسكرية أوقات فراغهم

أوضح مساعد قائد تجمع القوات المسلحة الروسية في سوريا، فلاديمير دفوينكو، كيف يقضي الجنود الروس في قاعدة حميميم العسكرية في الساحل السوري أوقات فراغهم.

وقال دفوينكو في تصريحات صحفية: "هناك حاجة مستمرة للقيام بالتدريبات البدنية في القاعدة. في وقت فراغ بعيدا عن المهام القتالية، معظم الجنود، الذين كانوا مهملين بالتدريبات البدنية سابقا، يتوجهون إلى المعسكرات الرياضي لممارسة التمارين البدنية".

وأشار دفوينكو إلى أن المناطق المخصصة للتدريبات البدنية في قاعدة حميميم تنافس المناطق المخصصة للاستراحة من حيث الشعبية بين الجنود، لافتا إلى أن الرياضة هي النشاط الترفيهي المفضل لدى الجنود والضباط الروس.

ومن جانبه أكد الرائد رضوان أبييف إلى أن رياضة الكروس فيت هي الرياضة الأكثر شعبية بين الجنود الروس وقال :"رياضة الكروس فيت تساعد على الحفاظ على اللياقة البدنية كونها تتضمن الجري والقفز وتمارين التمدد، على الجندي أن مستعدًا دائمًا لأي موقف، وللتصرف بسرعة تحت أي ظرف".

وأضاف أبييف: "بالإضافة إلى رياضة الكروس فيت فإن لعبة الطائرة وكرة القدم تلقى رواجا كبيرا في قاعدة حميميم، حيث يتم تنظيم مباريات رياضية الحقيقية هنا".