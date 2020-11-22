بوتين: دور روسيا في إتمام وقف إطلاق النار في قره باغ كان مقصورا على الوساطة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الدور الروسي في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ اقتصر على الوساطة رغم كون موسكو طرفا في الاتفاق الثلاثي.

موسكو - سبوتنيك. وذكر بوتين خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "روسيا 1" إن :"روسيا لعبت وحسب دور الوسيط وتحملت مسؤولية الفصل السلمي بين الطرفين المتحاربين، وهو ما نقوم به الآن".

وأوضح بوتين أنه شارك في التوقيع على الاتفاق مع الرئيس الآذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني لأنه لم تكن ثمة طريقة أخرى للقيام بذلك"، مضيفا أنه: "عمليا، كان الاتفاق بين طرفين اثنين".

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.