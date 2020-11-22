بيسكوف: انسحاب أمريكا من معاهدة الأجواء المفتوحة يجعل المعاهدة غير قابلة للتطبيق

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة يجعل المعاهدة غير قابلة للتطبيق.

وفي ليلة 22 نوفمبر / تشرين الثاني، أكملت الولايات المتحدة إجراءات الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ستسعى للحصول على ضمانات مؤكدة بأن الدول المتبقية في المعاهدة ستفي بالتزاماتها.

ونقلت قناة "موسكو تتحدث" على تيليغرام عن بيسكوف قوله "نأسف ونعتقد أن انسحاب الولايات المتحدة من هذه المعاهدة يجعل هذه المعاهدة غير قابلة للتطبيق".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو ستطلب من الشركاء في معاهدة الأجواء المفتوحة أن يضمنوا قانونا بعدم إرسال بيانات الرحلات الجوية فوق روسيا إلى الولايات المتحدة.

وتعليقا على تصريح الوزير الروسي، قال ممثلو وزارتي الخارجية الألمانية والفرنسية، إنهم لا يزالون ملتزمين بالاتفاق، بما في ذلك بند عدم الكشف عن بيانات الرحلة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لوكالة "سبوتنيك" إن بريطانيا تظل وفية للمعاهدة.