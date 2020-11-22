فيديو يكشف غرفة استراحة الرئيس الروسي

أجرت قناة "روسيا 1" حوارا خاصا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقره في نوفو أوغاريفو قرب موسكو.

وقبل بدء اللقاء دعا بوتين طاقم التصوير إلى غرفة الاستراحة الخاصة به والتي لطالما شوهد يخرج منها ولكن لم يتم الكشف عنها من قبل.

وفي شهر تموز / يوليو من العام الجاري كشف بوتين خلال لقاء صحفي عن "غرفة سرية" بجوار مكتبه في قصر الكرملين، مشيرا إلى إن هذه الغرفة مخصصة لعقد "محادثات صعبة" مع زملائه.

وتضمنت غرفة المحادثات حرف يدوية ورسومات للأطفال تم إرسالها إلى رئيس الدولة، بالإضافة إلى لوحة لقيصر روسيا بطرس الأكبر.