روسيا تعرب عن أسفها إزاء انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة

علقت روسيا، اليوم الاثنين، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة.

وجاء التعليق على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الذي عبر عن أسف بلاده إزاء انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نأسف لذلك نعتقد أن هذه المعاهدة هي حلقة وصل مهمة للغاية بشكل عام في بناء الثقة المتبادلة، من حيث الحد من التسلح وما إلى ذلك".

وأضاف بيسكوف: "لقد قلنا منذ البداية عندما أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها الانسحاب من هذه الوثيقة إن مثل هذه الخطوة، بالطبع سيكون لها عواقب سلبية ومع انسحاب الولايات المتحدة، فإن المعاهدة نفسها ستفقد قابليتها للتطبيق".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستكون محمية بطريقة أفضل بعد الانسحاب من المعاهدة.