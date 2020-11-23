روسيا قلقة إزاء الهجمات الصاروخية المكثفة على كابول من قبل "داعش"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن روسيا تشعر بقلق شديد إزاء الهجمات الصاروخية على كابول من قبل مسلحي "داعش".

وقالت زاخاروفا عبر بيان تم نشره على موقع الوزارة "نأمل أن تبذل الحكومة الأفغانية وقيادة الوحدات العسكرية الأجنبية في أفغانستان كل جهد للعثور على مرتكبي هذا العمل الإرهابي وتقديمهم للعدالة".

واختتمت زاخاروفا بالقول: "مرة أخرى، نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى درجة خطورة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي وجناحه الأفغاني. من الضروري اتخاذ إجراءات منسقة وحاسمة للقضاء عليه".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل 8 أشخاص بقصف طال مناطق عدة بالعاصمة كابول، وقد نفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عنه.

فيما قال بيان لحركة "طالبان": "لا صلة لمجاهدي الإمارة الإسلامية بالهجوم الصاروخي علی مدينة کابول، نحن لا نأذن لضربات عشوائية في مناطق سکنية مزدحمة".