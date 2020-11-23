اعتقال مسؤول داغستاني بتهمة تنفيذ هجمات إرهابية في مترو موسكو

وجهت لجنة التحقيق الروسية تهماً إلى رئيس وزارة الداخلية الروسية لمنطقة كيزليار في داغستان، العقيد بالشرطة غازي إيسايف، في قضية جنائية تتعلق بهجمات إرهابية في مترو موسكو عام 2010.

وقالت ممثلة اللجنة سفيتلانا بيترينكو، "قامت المديرية الرئيسية للتحقيقات التابعة للجنة التحقيق، بالتعاون مع مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، باحتجاز رئيس وزارة الداخلية الروسية لمنطقة كيزليار، العقيد بالشرطة غازي إيسايف، في إطار القضية الجنائية المتعلقة بالأعمال الإرهابية المرتكبة في 29 مارس/آذار 2010 في محطتي لوبيانكا وبارك كولتوري بمترو موسكو".

ويرى التحقيق، أن إيسايف كان عضوا في التنظيم الإجرامي "إمارة قوقاز" (المحظورة في روسيا). في الفترة ما بين 2009-2010، واستخدم منصبه بتقديم معلومات لقادة المجتمع الإجرامي حول أنشطة الوزارة الداخلية والعمليات الخاصة ضد الجماعات المسلحة غير الشرعية.

وأشارت بيترينكو، "بالإضافة إلى ذلك، قام شخصيًا مرارًا وتكرارًا بنقل رؤساء وحدات التنظيم الإجرامي عبر أراضي جمهورية داغستان، كما قام شخصيًا بتوصيل أحد المفجرين الانتحاريين إلى محطة الحافلات في منطقة كيزليار للمغادرة إلى موسكو بهدف ارتكاب العمل الإرهابي".

وقتل 39 شخصا في الهجومين الإرهابيين على مترو موسكو في 29 مارس/آذار 2010، كما أصيب أكثر من 100 شخص.