رئيس الوزراء الروسي: الوضع بخصوص فيروس كورونا لا يزال صعبا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، أن الوضع بخصوص تفشي عدوى فيروس "كورونا" المستجد في روسيا لا يزال صعبا.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميشوستين، خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي للحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، إن "الوضع مع انتشار عدوى فيروس كورونا ما زال صعبا".

وأشار إلى أنه، ولهذا السبب فإن أحد مجالات العمل المهمة هو إنشاء مراكز طبية جديدة متعددة الوظائف في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 25173 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 6866 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2114502 إصابة، مشيراً إلى تعافي 16002، ووفاة 361 شخصاً جراء الفيروس.

وكانت روسيا قد أعلنت، في آب/أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".