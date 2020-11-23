إصابة ضابط روسي و4 من موظفي الطوارئ في قوات حفظ السلام بانفجار لغم في قره باغ

أصيب أحد الضباط الروس التابعين لقوات حفظ السلام الروسية بجروح في انفجار لغم بإقليم قره باغ، فيما لقي أحد عسكريي القوات المسلحة الأذربيجانية مصرعه، وأصيب أربعة من العاملين في وزارة الطوارئ في قره باغ.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين: "انفجر لغم في منطقة مداغيز، مما أسفر عن إصابة أحد ضباط حفظ السلام الروس بجروح. كما لقى أحد عسكريي القوات المسلحة الأذربيجانية مصرعه، وأصيب 4 من العاملين التابعين لوزارة الطوارئ في قره باغ بجراح متفاوته".

وأضاف البيان "تم نقل الضابط الروسي إلى أحد المستشفيات في مدينة باكو حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة، ولا توجد خطورة على حياته".

هذا ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وصرح الرئيس الأذربيجاني، بأن روسيا وتركيا ستشاركان في عمليات توفير الأمن للمواطنين الأرمن والأذربيجانيين في قره باغ.