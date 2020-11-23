روسيا تعتبر الترويج للمخدرات عبر الإنترنت تهديدا لأمنها القومي

اعتبرت روسيا الترويج لتعاطي المخدرات عبر الإنترنت وإضفاء الشرعية على تعاطي القنب، من قبل عدد من البلدان، وعدد من العوامل الأخرى المرتبطة بالاتجار بالمخدرات تهديدا لأمنها القومي.

وجاء في وثيقة استراتيجية الدولة لمكافحة المخدرات حتى عام 2030، التي تم نشرها اليوم الاثنين: "إن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي (الروسي) في مجال الاتجار بالمخدرات، وكذلك في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات على المديين المتوسط ​​والبعيد، توسع سوق المخدرات العالمي بسبب إضفاء الشرعية على استخدام الحشيش للأغراض الترفيهية، وظهور أنواع جديدة من المخدرات وتشكيل أسواق لبيعها، وزيادة حجم الإنتاج غير المشروع للمخدرات في المناطق غير الخاضعة لسيطرة السلطات بشكل كاف، وكذلك في مناطق النزاعات المسلحة".

وأضافت وثيقة الاستراتيجية، أن إحدى نقاط التهديدات المحتملة "الاستخدام الواسع النطاق للإنترنت للترويج لاستخدام المخدرات غير المشروع".

كما أن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي تشمل محاولات زعزعة استقرار النظام الدولي لمكافحة المخدرات من حيث تحريره وإضفاء الشرعية على المخدرات في انتهاك للقوانين التنظيمية الدولية بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها.

كما ترى روسيا تهديدا في أنشطة الجماعات المنظمة والجماعات الإجرامية، المرتبطة بالاتجار بالمخدرات.