تصادم أكثر من 10 سيارات... حادث سير مرعب في روسيا... فيديو

أدت الأحوال الجوية السيئة على طريق "بايسك مارتينوفو" الروسي إلى اصطدام أكثر من 10 سيارات، اعتبره المشاهدون حادثا مرعبا.

ونتيجة للحادث، أصيبت امرأة بجروح بليغة، حيث فارقت الحياة أثناء نقلها في سيارة الإسعاف إلى المشفى.

وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة، ويتم الآن الوقوف على أحداثها لمعرفة من كان المسبب الأول، حيث يعتقد أن شاحنة كبيرة قد انزلقت وتوقفت في عرض الطريق، وأن الرؤية السيئة أدت إلى اصطدام السيارات الأخرى بها.