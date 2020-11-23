الدفاع الروسية تؤكد مراقبة أسطول البحر الأسود لتحركات المدمرة الأمريكية "دونالد كوك"

بدأ أسطول البحر الأسود في تتبع تحركات المدمرة الأمريكية دونالد كوك، التي دخلت البحر الأسود، وفقًا لمركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي.

وقال المركز في بيان: "بدأت قوات ووسائل أسطول البحر الأسود في مراقبة تحركات المدمرة الأمريكية دونالد كوك التي دخلت البحر الأسود في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020".

وفي 7 أيلول/سبتمبر، دخلت مفرزة من السفن الحربية التابعة للناتو إلى بحر بارنتس، حيث تعقبهتا قوات ووسائط الأسطول الشمالي.

يشار في هذا السياق إلى أن سفنا تابعة لحلف الناتو دخلت حوض البحر الأسود خلال العام الماضي 13 مرة.