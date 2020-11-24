نائبة رئيس الوزراء الروسي: الوضع في البلاد لا يزال معقدا بسبب كورونا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في روسيا لا يزال معقدا وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات غوليكوفا خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في موسكو قالت فيه: "لسوء الحظ كما توقعنا، مع بداية موسم الوباء في فصلي الخريف والشتاء يستمر الوضع الخطير مع انتشار عدوى فيروس كورونا ويتطور ويصبح أكثر تعقيدا".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا عن تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس، من بينها آلاف الإصابات في العاصمة موسكو.

وأشار المقر إلى تسجيل 456 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 34387 شخصا.

وشدد الرئيس الروسي على عدة أمور منها دفع التعويضات المعيشية وووصول الأدوية وعدم وجود أي احتمال للفشل في طريقة إدارة الأزمة الحالية.