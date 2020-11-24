الكرملين يكشف سبب عدم تطعيم بوتين ضد فيروس كورونا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، لأن التطعيم الشامل لم يبدأ بعد، وبصفته رئيسا للدولة لا يمكنه المشاركة في الاختبار كمتطوع.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "لم نبدأ بعد في التطعيم على نطاق واسع، وكمتطوع، بالطبع لا يمكن لرئيس الدولة المشاركة في التطعيم. تمامًا مثل رئيس الدولة، لا يمكنه المشاركة كمتطوع - هذا مستحيل."

وقال بيسكوف في وقت سابق، إن الرئيس فلاديمير بوتين هو من يعلن بنفسه متى سيتم تطعيمه ضد فيروس كورونا.

في غضون ذلك، أعلنت صفحة لقاح "سبوتنيك-V" على "تويتر" أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون مجانيًا للمواطنين الروس.

BREAKING: The cost of one dose of the #SputnikV vaccine will be less than $10 for international markets. RDIF continues expanding existing agreements with international manufacturing partners to produce the vaccine for more than 500 million people in 2021.https://t.co/wqzpIKXpKj — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 24, 2020

كما أعلنت الصفحة أن سعر اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد للسوق العالمية سيكون أقل من 10 دولارات للجرعة الواحدة، ما يعد أرخص مرتين من سعر لقاحات ذات تأثير مشابه.

وجاء على صفحة اللقاح في موقع "تويتر": "سعر الجرعة الواحدة من لقاح "سبوتنيك V" للسوق العالمية سيكون أقل من 10 دولارات، اللقاح يتكون من جرعتين. وبذلك يكون سعر لقاح "سبوتنيك V" أرخص مرتين من سعر اللقاحات ذات الفعالية المشابهة والمطورة على أساس "أر إن إيه".