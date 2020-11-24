رسميا... الكشف عن سعر لقاح "سبوتنيك V" لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت صفحة لقاح "سبوتنيك V" رسميا عن سعر اللقاح الذي سيتم طرحه في الأسواق العالمية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

موسكو – سبوتنيك. جاء في صفحة لقاح "سبوتنيك V" على موقع "تويتر" أن سعر اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد للسوق العالمية سيكون أقل من 10 دولارات للجرعة الواحدة، وهو ما يعد أرخص مرتين من سعر لقاحات ذات تأثير مشابه.

وجاء في صفحة اللقاح بموقع تويتر: "سعر الجرعة الواحدة من لقاح "سبوتنيك V" للسوق العالمية سيكون أقل من 10 دولارات، اللقاح يتكون من جرعتين. وبذلك يكون سعر لقاح "سبوتنيك V" أرخص مرتين من سعر اللقاحات ذات الفعالية المشابهة والمطورة على أساس "آر إن أيه".

يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وكانت روسيا قد أعلنت، في آب/ أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك-V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

BREAKING: The cost of one dose of the #SputnikV vaccine will be less than $10 for international markets. RDIF continues expanding existing agreements with international manufacturing partners to produce the vaccine for more than 500 million people in 2021.https://t.co/wqzpIKXpKj — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 24, 2020

​ وأعلنت مديرة قسم الرعاية الطبية للأطفال والتوليد بوزارة الصحة الروسية، إيلينا بايبارينا، الجمعة الماضية، أن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك-V"، تظهر أن فعاليته عالية للغاية.