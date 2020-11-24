التجارب السريرية الأضخم للقاح الروسي "سبوتنيك V" تظهر فعالية بنسبة 91.4%

وشارك في التجربة 40 ألف متطوع، حيث أظهرت النتائج الأولية، مرة أخرى، الفعالية العالية للقاح الروسي "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.

BREAKING: Second interim analysis of clinical trial data showed a 91.4% efficacy for the #SputnikV vaccine on day 28 after the first dose; vaccine efficacy is over 95%

42 days after the first dose.



Read More: https://t.co/qfCZ9FG8WH — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 24, 2020

ووفقا للمركز، فإنه تم تقييم فعالية اللقاح بين 18794 متطوعًا في اليوم الثامن والعشرين بعد تلقي الحقن الأول وفي اليوم السابع بعد تلقي الجرعة الثانية.

وأظهرت النتائج أن نسبة فعالية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" وصلت إلى 91.4 في المئة.

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/آب الماضي، "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وتسعى السلطات الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.