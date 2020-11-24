ريابكوف لـ"سبوتنيك": سندعو الإدارة الأمريكية الجديدة للتعاون في مكافحة "كوفيد-19"

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستحاول تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الولايات المتحدة بشأن الإنجازات الروسية لمكافحة فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "دون شك، بغض النظر عمن سيصبح مسؤولاً عن هذا الاتجاه في الإدارة الأمريكية في واشنطن بعد 20 يناير، وبغض النظر عمن سيشكل السياسة الأمريكية في اتجاه محاربة الأوبئة، سوف نقترح عليهم على الأقل، التعاون بشأن مكافحة كوفيد-19".

وأضاف ريابكوف، بأن موسكو تعتزم محاولة "تصحيح التصور الخاطئ المصمم سياسيا إلى حد كبير عن الإنجازات التي حققتها روسيا فيما يتعلق بتطوير لقاحات وعقاقير أخرى متاحة لعلاج فيروس كورونا".

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/ آب الماضي، "سبوتنيك-V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وتسعى السلطات الروسية لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.