بوتين: روسيا وإسرائيل متحدتان في الحفاظ على الحقيقة بشأن أحداث الحرب العالمية الثانية

قال بوتين في حفل استلام أوراق سفراء عدد من الدول "العلاقات مع إسرائيل مفيدة للطرفين ومتعددة الأوجه. نجري حوارا سياسيا هادفا ونتواصل بانتظام مع رئيس الوزراء بشأن قضايا الساعة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي، ونحن على اتصال دائم".

وأضاف "روسيا وإسرائيل متحدتان في تصميمهما على الحفاظ على الحقيقة، بشأن أحداث الحرب العالمية الثانية ومقاومة محاولات تزييف التاريخ ونسيان ذكرى شهداء المحرقة وجميع ضحايا النازية".

كما أشار بوتين، في ذات الحفل، إلى أن العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية تتطور على نطاق متزايد، وقد اكتسبت طابعاً موسعاً ومتعدد الأوجه، قائلا "علاقات روسيا مع المملكة العربية السعودية، إحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط، تتطور بشكل متزايد، وقد اكتسبت مؤخرًا طابعًا واسعًا ومتعدد الأوجه، وهو ما سهّلته الاتفاقيات التي جاءت عقب الزيارة إلى الرياض في تشرين الأول/ أكتوبر 2019"، مشيرا إلى تعاون الدولتين أيضًا بشكل فعال في صيغة "أوبك +".