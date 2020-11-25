انطلاق المنتدى الدولي "أيام القطب الشمالي والجنوبي في موسكو"

تنطلق، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الدولي "أيام القطب الشمالي والقطب الجنوبي في موسكو"، ليستمر حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب المكتب الصحفي لمنظم المنتدى، سيجري في إطار المنتدى عرض برنامج رئاسة روسيا في مجلس القطب الشمالي بفترة 2021-2023، وسيعمل في إطاره أيضا المؤتمر العلمي الدولي.

كما أنه سيكون هناك اتصال عبر الفيديو بين المشاركين وأعضاء المحطة العلمية الروسية في القطب الشمالي "فوستوك".

وفي الجلسة العامة التي ستجري اليوم، 25 نوفمبر/تشرين الثاني، سيشارك وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف ووزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي أليكسي تشيكونكوف.

ويذكر أن وزارة البيئة ووزارة تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي هما منظمي المؤتمر.