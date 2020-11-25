خبير اقتصادي ألماني: البنوك الروسية تتميز عن الغربية

قال خبير اقتصادي ألماني أن القطاع المصرفي في روسيا أكثر استقرارا وأمانا مما هو عليه في الولايات المتحدة وأوروبا.

موسكو - سبوتنيك. وفقا للبيان الألماني "Focus"، الذي أدلى به مدير الأصول الأجنبية، غيرهارد ماسينباور، وأشار الخبير إلى أن روسيا لديها نفس صندوق الرعاية الاجتماعية مثل النرويج، فضلا عن مراكز جيدة بسبب انخفاض عبء الديون.

وتابع الخبير قائلا: "القطاع المصرفي في روسيا أكثر استقرارا وأمانا مما هو عليه في الولايات المتحدة وأوروبا، وهذا ما يجعل البنوك الروسية تتميز عن نظيراتها".

والخبير ماسينباور مقتنع بأن الاستثمار الأكثر ربحا هو في الشركات الروسية. وذكر الخبير الاقتصادي أن السبب في ذلك يعود:

" للمؤسسات الصناعية المستقرة، وانخفاض أسعار المواد الخام، وسعر صرف الروبل المناسب، وعوامل أخرى تعود لصالح الاستثمارات".

وأما بالنسبة لشركات محددة، فقد نصح ماسينباور بالاعتماد على "غازبروم" على الرغم من الصعوبات الحالية مع "نورد ستريم 2" ، والتي وصفها الخبير بأنها قصيرة الأجل، فإن "غازبروم" تقدم فرصا جيدة للمستثمرين، على حد قوله.

الجدير بالذكر أنه في وقت سابق، قالت رئيسة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، إن القطاع المصرفي في البلاد مستقر وسليم، وأضافت أن 73% من البنوك الروسية اتضح أنها كانت مربحة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، ولكن حصة المؤسسات الائتمانية غير المربحة في الأصول كانت 3% فقط.