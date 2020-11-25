الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط عمليات إرهابية في موسكو..فيديو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عن إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كانت تخطط للقيام بها خلية لتنظيم "داعش" في مقاطعة موسكو.

وجاء في بيان الأمن الفيدرالي "جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية قمع أنشطة خلية تابعة لتنظيم "داعش" المحظور في روسيا، التي كان أعضاؤها يعتزمون القيام بأعمال تخريبية وإرهابية في مقاطعة موسكو".

تمكن عناصر الأمن الفيدرالي من اعتقال أحد أعضاء المجموعة في مقاطعة فلاديمير، وهو مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى، ولم يعلن عن مكان تواجد المشتبه بهم الآخرين في البيان.

وجاء في البيان أنه "تم العثور على عبوة ناسفة مليئة بمواد متفجرة وشظايا ووثائق أخرى ضبطت في أماكن إقامة الإسلاميين المتطرفين".

وأفاد جهاز الأمن بأن الخلية كانت تقوم بعمليات تمويل وتجنيد للإرهابيين.