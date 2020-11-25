لأول مرة... تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة بسبب كورونا في روسيا

على مدار اليوم الماضي، توفي 507 مرضى بـ"كوفيد-19" في روسيا وهذا هو الرقم الأعلى منذ بداية الوباء في البلاد، حسبما قال مقر العمليات لمكافحة انتشار العدوى.

وفي نفس السياق، أعلن المقر عن تسجيل 23675 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 4685 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2162503 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 4685، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 3421، فيما سجلت ضواحي موسكو رقما قياسيا جديدا بعدد 1005 حالات، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 25748 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1660419 شخصا".

هذا وأفادت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أمس الثلاثاء، بأن معدل الإصابات اليومي بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا قد ارتفع منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، بمعدل 2.8 مرة، ليبلغ 17.1 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن الوضع فيما يتعلق انتشار فيروس "كورونا" المستجد في روسيا ليس سهلاً، فهذه القضية لا تزال محط اهتمام السلطات.

يذكر أن إصابات كورونا في روسيا أخذت بالازدياد مع انطلاق الموجة الثانية لتفشي الوباء، حيث سجلت أرقاماً قياسية خلال الأيام الأخيرة.