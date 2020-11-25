روسيا تخفض حجم صادراتها من النفط إلى الصين

تراجع حجم صادرات النفط الروسي إلى الصين في تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بشهر أيلول/ سبتمبر، لتصل إلى 6.64 مليون طن، كما تراجع حجم صادرات النفط السعودي، في حين زاد العراق من حجم صادراته للنفط إلى الصين واحتل المركز الثالث.

موسكو - سبوتنيك. أشارت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك الصينية، إلى أن حجم الصادرات النفطية الروسية إلى الصين انخفض في تشرين الأول/ أكتوبر مقارنة بشهر أيلول/ سبتمبر بنسبة 11.2 % أي بمقدار 0.84 مليون طن وبلغ 6.64 مليون طن.

وبحسب الوكالة، انخفض حجم الصادرات النفطية السعودية إلى الصين في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، وذلك بنسبة تبلغ قرابة 24 % مرة واحدة، أي ما يعادل 1.84 مليون طن، ليصل إلى 5.94 مليون طن.

واحتل العراق في أكتوبر المرتبة الثالثة من حيث حجم صادراته النفطية إلى الصين، ليحل محل البرازيل التي صعدت إلى المركز الثالث في سبتمبر.

وزاد حجم الصادرات النفطية العراقية في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر بنسبة 26 %، أي بمقدار 0.96 مليون طن وبلغت 4.61 مليون طن.

يذكر أنه بذلك، تراجعت البرازيل إلى المركز الرابع، حيث خفضت حجم صادراتها النفطية إلى الصين مقارنة بشهر سبتمبر بنسبة حوالي 28 %، إلى 3.24 مليون طن.

هذا وكانت الولايات المتحدة في أكتوبر في المركز الخامس من حيث هذا المؤشر. وانخفض حجم صادرات النفط الأمريكية إلى الصين بمقدار أكثر من ضعفين مقارنة بشهر سبتمبر ليصل إلى 1.63 مليون برميل.