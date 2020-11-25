بيسكوف: لا خطط لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وزيلينسكي في الأيام المقبلة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي خطط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثة مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأيام المقبلة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "تعلمون أننا لا نعلن عن محادثات هاتفية محددة. وحتى الآن، في الأيام المقبلة، مثل هذه المحادثة غير مخطط لها من قبل الرئيس".

وأضاف: "إذا لزم الأمر، يمكن الاتفاق بسهولة على مثل هذه المحادثة من خلال قنوات الاتصال القائمة".

يذكر أنه في 27 تموز/ يوليو الماضي، جرت محادثة هاتفية بين بوتين وزيلينسكي، ووصف بيسكوف جو المحادثة الهاتفية بين الرئيسين، حينها، بالبناء والعملي، مشيراً إلى أن المحادثة كانت ذات مغزى.