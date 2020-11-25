وزارة الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو عن افتتاح ممر لاتشين... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن ممر لاتشين والطريق المؤدي إلى ستيباناكيرت خاليان تماما من الألغام ومفتوحان للنقل المدني.

قال اللواء إيغور كوناشينكوف، الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية في المنطقة: "قامت الوحدات الهندسية التابعة لوحدة حفظ السلام الروسية بإزالة الألغام بالكامل والمتفجرات والمعدات، من ممر لاتشين وقسم 28 كم من الطريق المؤدي إلى ستيباناكيرت".

في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء إزالة الألغام من ممر لاتشين من أجل العودة الآمنة للاجئين إلى قره باغ.